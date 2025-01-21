Нападающий Сергей Шумаков пополнил состав «Трактора» на турнир «КХЛ 3х3», сообщает пресс-служба турнира.

Сергей – воспитанник челябинского хоккея. Его дебют в КХЛ состоялся в 2012 году в составе «Сибири». В карьере Сергея были такие клубы, как «ЦСКА», «Авангард», «Трактор», «Динамо-Мн», «Лада» и «Автомобилист».

Всего в КХЛ 32-летний Шумаков провёл 594 матча, набрав 317 очков. Сергей Шумаков – обладатель бронзовой медали чемпионата КХЛ сезона-2014/2015 в составе «Сибири» и серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона-2018/2019 в составе «Авангарда». В прошлом сезоне Шумаков выступал за тольяттинскую «Ладу».