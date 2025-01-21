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Депутат Госдумы РФ: слова Трампа про Овечкина можно воспринимать как сигнал России

Депутат Госдумы РФ: слова Трампа про Овечкина можно воспринимать как сигнал России
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Член комитета Государственной думы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв оценил слова 47-го президента США Дональда Трампа о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Отметим, что лидер государства упоминал форварда в своей речи дважды за два дня.

«Весь Вашингтон сейчас гудит по поводу Ови. В этом плане нам есть чем гордиться. И Трамп же понимал, что Александр является гражданином России. Он не мог этого пропустить.

Слова про Овечкина также можно воспринимать как некий сигнал России и нам. То, что Трамп независимо ни от чего имеет своё мнение и его позиция направлена на сближение. По крайней мере, мы на это надеемся. Его слова, как мне кажется, нацелены на то, чтобы показать – самостоятельная политика Дональда Трампа, если она совпадёт с позицией российской стороны, может привести к путям и перспективам восстановления добрых и партнёрских отношений», — приводит слова Свищёва «РИА Новости Спорт».

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