Агент Хантера Миски рассказал, почему вратарь выступает в АХЛ в шлеме московского «Динамо»

Хоккейный агент Крис МакАлпин, представляющий интересы вратаря Хантера Миски, рассказал, почему его клиент выходит на лёд в шлеме московского «Динамо». В январе 29-летний вратарь пополнил состав «Бриджпорт Айлендерс» — фарм-клуба «Нью-Йорк Айлендерс» из НХЛ.

«Он только провёл первую игру за «Бриджпорт». Я полагаю, что на данный момент у него просто нет другого шлема. В команде сделают его через какое-то время. Дань уважения «Динамо»? Не думаю, что в ситуации с этим шлемом есть какой-то подтекст. Он просто играет в нём, пока новый не будет изготовлен», — цитирует МакАлпина Sport24.

29-летний Хантер Миска покинул московское «Динамо» в декабре 2024 года. В сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги он провёл 14 матчей. Американец принимал участие в Кубке Первого канала — 2024 в составе сборной мира КХЛ.