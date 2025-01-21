Вратарь ЦСКА Хомченко был заменён на 25-й минуте матча после трёх голов от «Северстали»

В Череповце в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Северсталь» принимает на своём льду ЦСКА. Идёт второй период — счёт 3:1 в пользу хозяев.

После третьей пропущенной шайбы на 25-й минуте встречи тренерский штаб ЦСКА решил заменить стартового голкипера Павла Хомченко и выпустить на лёд Дмитрия Гамзина. Отметим, что это решение сработало, так как через полторы минуты Максим Мамин отквитал одну шайбу.

26 декабря голкипер расторг контракт с омским «Авангардом». В текущем сезоне на счету 30-летнего Хомченко 32 матча, в которых вратарь одержал 12 побед с 90,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.49.