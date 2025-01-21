Вратарь ЦСКА Хомченко был заменён на 25-й минуте матча после трёх голов от «Северстали»
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В Череповце в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Северсталь» принимает на своём льду ЦСКА. Идёт второй период — счёт 3:1 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
3-й период
4 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Абросимов (Лишка, Щучинов) – 14:40 (5x5) 2:0 Скоренов (Чебыкин) – 21:03 (5x5) 3:0 Калдис (Думбадзе, Подшивалов) – 25:00 (5x5) 3:1 Мамин (Седов, Карнаухов) – 26:13 (5x5) 4:1 Лишка (Абросимов, Барберио) – 29:36 (5x5) 4:2 Гурьянов (Дроздов, Седов) – 37:20 (5x5) 4:3 Гурьянов (Дроздов, Классон) – 38:31 (5x5)
После третьей пропущенной шайбы на 25-й минуте встречи тренерский штаб ЦСКА решил заменить стартового голкипера Павла Хомченко и выпустить на лёд Дмитрия Гамзина. Отметим, что это решение сработало, так как через полторы минуты Максим Мамин отквитал одну шайбу.
26 декабря голкипер расторг контракт с омским «Авангардом». В текущем сезоне на счету 30-летнего Хомченко 32 матча, в которых вратарь одержал 12 побед с 90,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.49.
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