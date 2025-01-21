Иван Демидов забросил великолепную шайбу в сольном проходе в ворота «Локомотива»
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Локомотивом». Идёт второй период — счёт 3:1 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
4 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Демидов, Никишин) – 14:50 (5x4) 1:1 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 18:16 (5x5) 2:1 Грицюк (Бардаков, Никишин) – 20:25 (5x5) 3:1 Демидов (Бардаков, Сапего) – 23:33 (5x5) 3:2 Шалунов (Каюмов, Рафиков) – 27:44 (5x5) 4:2 Бардаков – 35:48 (5x5)
На 24-й минуте великолепный гол забил нападающий СКА Иван Демидов. Молодой форвард армейского клуба получил шайбу на скорости и красивым финтом обыграл сначала защитника, а затем пробил голкипера «Локомотива» Алексея Мельничука. После этого гола тренерский штаб ярославского клуба взял тайм-аут.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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