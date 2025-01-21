Иван Демидов забросил великолепную шайбу в сольном проходе в ворота «Локомотива»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Локомотивом». Идёт второй период — счёт 3:1 в пользу хозяев.

На 24-й минуте великолепный гол забил нападающий СКА Иван Демидов. Молодой форвард армейского клуба получил шайбу на скорости и красивым финтом обыграл сначала защитника, а затем пробил голкипера «Локомотива» Алексея Мельничука. После этого гола тренерский штаб ярославского клуба взял тайм-аут.

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