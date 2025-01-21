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Крикунов — о словах Трампа про Овечкина: он знает, что Саша с Путиным общается

Крикунов — о словах Трампа про Овечкина: он знает, что Саша с Путиным общается
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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов оценил слова 47-го президента США Дональда Трампа о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Отметим, что лидер государства упоминал форварда в своей речи дважды за два дня.

«Александр Овечкин действительно является великим хоккеистом. И Дональд Трамп его знает, ведь когда он раньше был президентом США, клуб «Вашингтон Кэпиталз» впервые выиграл Кубок Стэнли. И он наверняка знает, что Саша и с нашим президентом Владимиром Путиным общается, ему ведь помощники обо всём докладывают. Поэтому Трамп так хорошо и говорит про Сашу, ничего удивительного в этом нет.

Может быть, это ещё связано и с желанием Трампа как-то по-новому выстроить отношения с Россией. Я думаю, что такие контакты между администрациями Трампа и Путина уже идут», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».

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