Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук за два периода пропустил четыре гола с 12 бросков
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Локомотивом». После второго периода счёт 4:2 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Демидов, Никишин) – 14:50 (5x4) 1:1 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 18:16 (5x5) 2:1 Грицюк (Бардаков, Никишин) – 20:25 (5x5) 3:1 Демидов (Бардаков, Сапего) – 23:33 (5x5) 3:2 Шалунов (Каюмов, Рафиков) – 27:44 (5x5) 4:2 Бардаков – 35:48 (5x5) 5:2 Плотников – 56:51 (en)
Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук пропустил четыре шайбы после 12 бросков по воротам. Вторая шайба влетела в ближний угол после броска Арсения Грицюка на первой минуте второго периода. Четвёртая шайба побывала в воротах ярославского клуба после того, как форвард «Локомотива» Никита Кирьянов отправил её в собственные ворота.
Отметим, что тренерский штаб ярославского клуба не стал менять Мельничука.
Комментарии
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