Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук за два периода пропустил четыре гола с 12 бросков

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Локомотивом». После второго периода счёт 4:2 в пользу хозяев.

Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук пропустил четыре шайбы после 12 бросков по воротам. Вторая шайба влетела в ближний угол после броска Арсения Грицюка на первой минуте второго периода. Четвёртая шайба побывала в воротах ярославского клуба после того, как форвард «Локомотива» Никита Кирьянов отправил её в собственные ворота.

Отметим, что тренерский штаб ярославского клуба не стал менять Мельничука.