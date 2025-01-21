ЦСКА сравнял счёт на последних секундах, но проиграл «Северстали» по буллитам

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Северсталь» принимала на своём льду ЦСКА. Результативная встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 Б.
«Северсталь» к 25-й минуте забросила три безответные шайбы — отличились Руслан Абросимов, Александр Скоренов и Янни Калдис. После третьей пропущенной шайбы на 25-й минуте встречи тренерский штаб ЦСКА решил заменить стартового голкипера Павла Хомченко и выпустить на лёд Дмитрия Гамзина. Отметим, что это решение сработало, так как через полторы минуты Максим Мамин отквитал одну шайбу. Затем «Северсталь» вновь увеличила отрыв в счёте до трёх шайб благодаря голу Адама Лишки. Форвард ЦСКА Денис Гурьянов оформил дубль в концовке второго периода и сделал счёт 3:4. За 11 секунд до конца Руслан Исхаков перевёл матч в овертайм. В дополнительное время голов забито не было, а по буллитам победу одержали хозяева.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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