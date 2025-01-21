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Северсталь — ЦСКА, результат матча 21 января, счет 5:4, КХЛ 2024-2025

ЦСКА сравнял счёт на последних секундах, но проиграл «Северстали» по буллитам
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Северсталь» принимала на своём льду ЦСКА. Результативная встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Абросимов (Лишка, Щучинов) – 14:40 (5x5)     2:0 Скоренов (Чебыкин) – 21:03 (5x5)     3:0 Калдис (Думбадзе, Подшивалов) – 25:00 (5x5)     3:1 Мамин (Седов, Карнаухов) – 26:13 (5x5)     4:1 Лишка (Абросимов, Барберио) – 29:36 (5x5)     4:2 Гурьянов (Дроздов, Седов) – 37:20 (5x5)     4:3 Гурьянов (Дроздов, Классон) – 38:31 (5x5)     4:4 Исхаков (Соркин, Седов) – 59:49 (5x4)     5:4 Пилипенко – 65:00    

«Северсталь» к 25-й минуте забросила три безответные шайбы — отличились Руслан Абросимов, Александр Скоренов и Янни Калдис. После третьей пропущенной шайбы на 25-й минуте встречи тренерский штаб ЦСКА решил заменить стартового голкипера Павла Хомченко и выпустить на лёд Дмитрия Гамзина. Отметим, что это решение сработало, так как через полторы минуты Максим Мамин отквитал одну шайбу. Затем «Северсталь» вновь увеличила отрыв в счёте до трёх шайб благодаря голу Адама Лишки. Форвард ЦСКА Денис Гурьянов оформил дубль в концовке второго периода и сделал счёт 3:4. За 11 секунд до конца Руслан Исхаков перевёл матч в овертайм. В дополнительное время голов забито не было, а по буллитам победу одержали хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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