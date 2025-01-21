СКА во второй раз в сезоне обыграл «Локомотив» и прервал четырёхматчевую серию поражений

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Локомотивом». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 5:2.

На 15-й минуте матча счёт голом в большинстве открыл нападающий СКА Сергей Плотников, которому ассистировали Иван Демидов и Александр Никишин. Через несколько минут «Локомотив» сравнял счёт благодаря голу Максима Берёзкина. На старте второго периода Арсений Грицюк и Иван Демидов забросили две быстрые шайбы и сделали счёт 3:1. Вскоре гостям удалось сократить отставание в счёте благодаря голу Максима Шалунова. В концовке второго периода Захар Бардаков сделал счёт 4:2. В конце третьего периода Плотников оформил дубль голом в пустые ворота.

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Таким образом, СКА прервал четырёхматчевую серию поражений. Отметим, что эта победа стала для СКА второй в текущем сезоне над «Локомотивом». Сезонную серию выиграл ярославский клуб со счётом 4:2.