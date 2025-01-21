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СКА — Локомотив, результат матча 21 января, счет 5:2, КХЛ 2024-2025

СКА во второй раз в сезоне обыграл «Локомотив» и прервал четырёхматчевую серию поражений
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Локомотивом». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Демидов, Никишин) – 14:50 (5x4)     1:1 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 18:16 (5x5)     2:1 Грицюк (Бардаков, Никишин) – 20:25 (5x5)     3:1 Демидов (Бардаков, Сапего) – 23:33 (5x5)     3:2 Шалунов (Каюмов, Рафиков) – 27:44 (5x5)     4:2 Бардаков – 35:48 (5x5)     5:2 Плотников – 56:51 (en)    

На 15-й минуте матча счёт голом в большинстве открыл нападающий СКА Сергей Плотников, которому ассистировали Иван Демидов и Александр Никишин. Через несколько минут «Локомотив» сравнял счёт благодаря голу Максима Берёзкина. На старте второго периода Арсений Грицюк и Иван Демидов забросили две быстрые шайбы и сделали счёт 3:1. Вскоре гостям удалось сократить отставание в счёте благодаря голу Максима Шалунова. В концовке второго периода Захар Бардаков сделал счёт 4:2. В конце третьего периода Плотников оформил дубль голом в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, СКА прервал четырёхматчевую серию поражений. Отметим, что эта победа стала для СКА второй в текущем сезоне над «Локомотивом». Сезонную серию выиграл ярославский клуб со счётом 4:2.

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