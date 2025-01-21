Александр Овечкин ёмко оценил трёхматчевую дисквалификацию Коннора Макдэвида

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил трёхматчевую дисквалификацию нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида за толчок клюшкой в лицо нападающего «Ванкувер Кэнакс» Коннора Гарланда. Столичная команда сыграет в Эдмонтоне в ночь на 22 января. Встреча между «Вашингтоном» и «Эдмонтоном» начнётся в 5:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 января 2025, среда. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Отстойно для него и хорошо для нас», — цитирует Овечкина журналист Бэйли Джонсон в соцсети.

Макдэвид пропустит матчи регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз», «Ванкувер Кэнакс» и «Баффало Сэйбрз». В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Макдэвид провёл 43 встречи, в которых набрал 65 (20+45) очков.