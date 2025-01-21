Александр Овечкин ёмко оценил трёхматчевую дисквалификацию Коннора Макдэвида
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил трёхматчевую дисквалификацию нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида за толчок клюшкой в лицо нападающего «Ванкувер Кэнакс» Коннора Гарланда. Столичная команда сыграет в Эдмонтоне в ночь на 22 января. Встреча между «Вашингтоном» и «Эдмонтоном» начнётся в 5:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Отстойно для него и хорошо для нас», — цитирует Овечкина журналист Бэйли Джонсон в соцсети.
Макдэвид пропустит матчи регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз», «Ванкувер Кэнакс» и «Баффало Сэйбрз». В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Макдэвид провёл 43 встречи, в которых набрал 65 (20+45) очков.
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