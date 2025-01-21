Воробьёв о поражении от «Северстали»: проявили характер, с 1:4 не так просто возвращаться

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» (4:5 Б), в котором армейский клуб отыграл отставание в три шайбы и сравнял счёт за 11 секунд до конца третьего периода.

– В первой части матча соперник очень чётко реализовал свои моменты. Нам потом пришлось догонять. Ребята проявили характер и сравняли счёт. С 1:4 не так просто возвращаться. Буллиты – сегодня удача была где-то не на нашей стороне.

— Выездная серия идёт тяжеловато, вам так не кажется?

— 50% очков, — цитирует Воробьёва пресс-служба череповецкого клуба.

ЦСКА потерпел шестое поражение в последних восьми встречах.