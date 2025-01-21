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Воробьёв о поражении от «Северстали»: проявили характер, с 1:4 не так просто возвращаться

Воробьёв о поражении от «Северстали»: проявили характер, с 1:4 не так просто возвращаться
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» (4:5 Б), в котором армейский клуб отыграл отставание в три шайбы и сравнял счёт за 11 секунд до конца третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Абросимов (Лишка, Щучинов) – 14:40 (5x5)     2:0 Скоренов (Чебыкин) – 21:03 (5x5)     3:0 Калдис (Думбадзе, Подшивалов) – 25:00 (5x5)     3:1 Мамин (Седов, Карнаухов) – 26:13 (5x5)     4:1 Лишка (Абросимов, Барберио) – 29:36 (5x5)     4:2 Гурьянов (Дроздов, Седов) – 37:20 (5x5)     4:3 Гурьянов (Дроздов, Классон) – 38:31 (5x5)     4:4 Исхаков (Соркин, Седов) – 59:49 (5x4)     5:4 Пилипенко – 65:00    

– В первой части матча соперник очень чётко реализовал свои моменты. Нам потом пришлось догонять. Ребята проявили характер и сравняли счёт. С 1:4 не так просто возвращаться. Буллиты – сегодня удача была где-то не на нашей стороне.

— Выездная серия идёт тяжеловато, вам так не кажется?
— 50% очков, — цитирует Воробьёва пресс-служба череповецкого клуба.

ЦСКА потерпел шестое поражение в последних восьми встречах.

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