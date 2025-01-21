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Козырев — о матче с ЦСКА: упустили победу в основное время, неправильно сыграли в концовке

Козырев — о матче с ЦСКА: упустили победу в основное время, неправильно сыграли в концовке
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил победу в матче с ЦСКА (5:4 Б), в котором череповецкий клуб вёл по ходу матча с разницей в три шайбы, но позволили сопернику сравнять счёт на последних секундах и довести встречу до буллитов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Абросимов (Лишка, Щучинов) – 14:40 (5x5)     2:0 Скоренов (Чебыкин) – 21:03 (5x5)     3:0 Калдис (Думбадзе, Подшивалов) – 25:00 (5x5)     3:1 Мамин (Седов, Карнаухов) – 26:13 (5x5)     4:1 Лишка (Абросимов, Барберио) – 29:36 (5x5)     4:2 Гурьянов (Дроздов, Седов) – 37:20 (5x5)     4:3 Гурьянов (Дроздов, Классон) – 38:31 (5x5)     4:4 Исхаков (Соркин, Седов) – 59:49 (5x4)     5:4 Пилипенко – 65:00    

«Тяжёлый матч для нас. Играли с очень сильным соперником. Должны были выигрывать в основное время, но неправильно сыграли в концовке. Упустили победу в основное время, но здорово сыграли уже в овертайме и буллитной серии. У нас исключительно положительные эмоции, положительная оценка. То, что мы упустили эту победу, мы там неправильно сыграли просто-напросто», — цитирует Козырева пресс-служба череповецкого клуба.

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