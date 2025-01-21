Козырев — о матче с ЦСКА: упустили победу в основное время, неправильно сыграли в концовке

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил победу в матче с ЦСКА (5:4 Б), в котором череповецкий клуб вёл по ходу матча с разницей в три шайбы, но позволили сопернику сравнять счёт на последних секундах и довести встречу до буллитов.

«Тяжёлый матч для нас. Играли с очень сильным соперником. Должны были выигрывать в основное время, но неправильно сыграли в концовке. Упустили победу в основное время, но здорово сыграли уже в овертайме и буллитной серии. У нас исключительно положительные эмоции, положительная оценка. То, что мы упустили эту победу, мы там неправильно сыграли просто-напросто», — цитирует Козырева пресс-служба череповецкого клуба.