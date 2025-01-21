Никитин: Демидова ещё не до конца уважают, но он уже добивается своего уважения
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высоко оценил талант и мастерство нападающего СКА Ивана Демидова и заявил, что 19-летний форвард ещё не до конца заслужил уважение среди игроков КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Демидов, Никишин) – 14:50 (5x4) 1:1 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 18:16 (5x5) 2:1 Грицюк (Бардаков, Никишин) – 20:25 (5x5) 3:1 Демидов (Бардаков, Сапего) – 23:33 (5x5) 3:2 Шалунов (Каюмов, Рафиков) – 27:44 (5x5) 4:2 Бардаков – 35:48 (5x5) 5:2 Плотников – 56:51 (en)
— Против Демидова что-то нужно предпринимать дополнительно или всё по системе? И оцените в целом его уровень и талант.
— Оценивать Роман Борисович должен, это ведь игрок его команды. То, что парень незаурядный, оно видно. Присутствует ещё то, что не до конца его уважают, но думаю, он уже добивается своего уважения. Однозначно, такие люди украшают хоккей, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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