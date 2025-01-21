Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин: Демидова ещё не до конца уважают, но он уже добивается своего уважения

Никитин: Демидова ещё не до конца уважают, но он уже добивается своего уважения
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высоко оценил талант и мастерство нападающего СКА Ивана Демидова и заявил, что 19-летний форвард ещё не до конца заслужил уважение среди игроков КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Демидов, Никишин) – 14:50 (5x4)     1:1 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 18:16 (5x5)     2:1 Грицюк (Бардаков, Никишин) – 20:25 (5x5)     3:1 Демидов (Бардаков, Сапего) – 23:33 (5x5)     3:2 Шалунов (Каюмов, Рафиков) – 27:44 (5x5)     4:2 Бардаков – 35:48 (5x5)     5:2 Плотников – 56:51 (en)    

— Против Демидова что-то нужно предпринимать дополнительно или всё по системе? И оцените в целом его уровень и талант.
— Оценивать Роман Борисович должен, это ведь игрок его команды. То, что парень незаурядный, оно видно. Присутствует ещё то, что не до конца его уважают, но думаю, он уже добивается своего уважения. Однозначно, такие люди украшают хоккей, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
СКА грохнул лидера сезона КХЛ! Помогли два супергола и провал вратаря «Локомотива»
СКА грохнул лидера сезона КХЛ! Помогли два супергола и провал вратаря «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android