Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин: Мельничук провёл не лучшую свою игру, но причины поражения от СКА – не в его игре

Никитин: Мельничук провёл не лучшую свою игру, но причины поражения от СКА – не в его игре
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил игру голкипера Алексея Мельничука в матче со СКА (2:5), в котором вратарь пропустил четыре шайбы после 15 бросков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Демидов, Никишин) – 14:50 (5x4)     1:1 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 18:16 (5x5)     2:1 Грицюк (Бардаков, Никишин) – 20:25 (5x5)     3:1 Демидов (Бардаков, Сапего) – 23:33 (5x5)     3:2 Шалунов (Каюмов, Рафиков) – 27:44 (5x5)     4:2 Бардаков – 35:48 (5x5)     5:2 Плотников – 56:51 (en)    

— Мельничук играл в родном городе, не могли эти эмоции ему помешать?
— Алексей не сыграл свою лучшую игру, но он такая же часть команды, как каждый из нас. Команда не помогла ему сыграть свою лучшую игру, поэтому не вижу причины поражения в его игре. Хоккей – командный вид спорта. Наша команда и сильна тем, что мы играем как команда, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, что тренерский штаб ярославского клуба не стал менять Мельничука.

Материалы по теме
СКА грохнул лидера сезона КХЛ! Помогли два супергола и провал вратаря «Локомотива»
СКА грохнул лидера сезона КХЛ! Помогли два супергола и провал вратаря «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android