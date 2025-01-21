Никитин: Мельничук провёл не лучшую свою игру, но причины поражения от СКА – не в его игре

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил игру голкипера Алексея Мельничука в матче со СКА (2:5), в котором вратарь пропустил четыре шайбы после 15 бросков.

— Мельничук играл в родном городе, не могли эти эмоции ему помешать?

— Алексей не сыграл свою лучшую игру, но он такая же часть команды, как каждый из нас. Команда не помогла ему сыграть свою лучшую игру, поэтому не вижу причины поражения в его игре. Хоккей – командный вид спорта. Наша команда и сильна тем, что мы играем как команда, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, что тренерский штаб ярославского клуба не стал менять Мельничука.