Никитин: Мельничук провёл не лучшую свою игру, но причины поражения от СКА – не в его игре
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил игру голкипера Алексея Мельничука в матче со СКА (2:5), в котором вратарь пропустил четыре шайбы после 15 бросков.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Демидов, Никишин) – 14:50 (5x4) 1:1 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 18:16 (5x5) 2:1 Грицюк (Бардаков, Никишин) – 20:25 (5x5) 3:1 Демидов (Бардаков, Сапего) – 23:33 (5x5) 3:2 Шалунов (Каюмов, Рафиков) – 27:44 (5x5) 4:2 Бардаков – 35:48 (5x5) 5:2 Плотников – 56:51 (en)
— Мельничук играл в родном городе, не могли эти эмоции ему помешать?
— Алексей не сыграл свою лучшую игру, но он такая же часть команды, как каждый из нас. Команда не помогла ему сыграть свою лучшую игру, поэтому не вижу причины поражения в его игре. Хоккей – командный вид спорта. Наша команда и сильна тем, что мы играем как команда, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Отметим, что тренерский штаб ярославского клуба не стал менять Мельничука.
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