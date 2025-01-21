Никитин — о матче со СКА: лишний раз судьбу испытывать не стоит. Мы позволили себе это
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче со СКА (2:5), в котором ярославский клуб бо́льшую часть времени провёл в атаке и нанёс гораздо больше бросков по воротам (27:16).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Демидов, Никишин) – 14:50 (5x4) 1:1 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 18:16 (5x5) 2:1 Грицюк (Бардаков, Никишин) – 20:25 (5x5) 3:1 Демидов (Бардаков, Сапего) – 23:33 (5x5) 3:2 Шалунов (Каюмов, Рафиков) – 27:44 (5x5) 4:2 Бардаков – 35:48 (5x5) 5:2 Плотников – 56:51 (en)
— СКА играл достаточно пассивно, не спутало ли это ваши карты? Получается, вашими картами вас же били.
— Не буду в такие моменты вдаваться, игра – такая стихия… Просто у СКА достаточно мастерства, лишний раз судьбу испытывать не стоит. Мы сегодня позволили себе это, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Отметим, что эта победа стала для СКА второй в текущем сезоне над «Локомотивом». Сезонную серию выиграл ярославский клуб со счётом 4-2.
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