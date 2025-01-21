Никитин — о матче со СКА: лишний раз судьбу испытывать не стоит. Мы позволили себе это

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче со СКА (2:5), в котором ярославский клуб бо́льшую часть времени провёл в атаке и нанёс гораздо больше бросков по воротам (27:16).

— СКА играл достаточно пассивно, не спутало ли это ваши карты? Получается, вашими картами вас же били.

— Не буду в такие моменты вдаваться, игра – такая стихия… Просто у СКА достаточно мастерства, лишний раз судьбу испытывать не стоит. Мы сегодня позволили себе это, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, что эта победа стала для СКА второй в текущем сезоне над «Локомотивом». Сезонную серию выиграл ярославский клуб со счётом 4-2.