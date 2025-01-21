Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Достали яйца, стали мужиками». Плотников эмоционально оценил победу СКА над «Локомотивом»

«Достали яйца, стали мужиками». Плотников эмоционально оценил победу СКА над «Локомотивом»
Комментарии

Нападающий СКА Сергей Плотников эмоционально оценил победу над «Локомотивом» (5:2), благодаря которой петербургский клуб прервал четырёхматчевую серию поражений. Плотников отметился дублем.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Демидов, Никишин) – 14:50 (5x4)     1:1 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 18:16 (5x5)     2:1 Грицюк (Бардаков, Никишин) – 20:25 (5x5)     3:1 Демидов (Бардаков, Сапего) – 23:33 (5x5)     3:2 Шалунов (Каюмов, Рафиков) – 27:44 (5x5)     4:2 Бардаков – 35:48 (5x5)     5:2 Плотников – 56:51 (en)    

«Сегодня показали то, о чём мы договаривались. Достали яйца, стали мужиками. Запомните этот момент. Теперь, ##### (блин), с этого дня мы бьёмся в каждой игре, на каждом метре поля», – сказал Плотников в раздевалке команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что эта победа стала для СКА второй в текущем сезоне над «Локомотивом». Сезонную серию выиграл ярославский клуб со счётом 4-2.

Материалы по теме
СКА грохнул лидера сезона КХЛ! Помогли два супергола и провал вратаря «Локомотива»
СКА грохнул лидера сезона КХЛ! Помогли два супергола и провал вратаря «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android