«Достали яйца, стали мужиками». Плотников эмоционально оценил победу СКА над «Локомотивом»

Нападающий СКА Сергей Плотников эмоционально оценил победу над «Локомотивом» (5:2), благодаря которой петербургский клуб прервал четырёхматчевую серию поражений. Плотников отметился дублем.

«Сегодня показали то, о чём мы договаривались. Достали яйца, стали мужиками. Запомните этот момент. Теперь, ##### (блин), с этого дня мы бьёмся в каждой игре, на каждом метре поля», – сказал Плотников в раздевалке команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что эта победа стала для СКА второй в текущем сезоне над «Локомотивом». Сезонную серию выиграл ярославский клуб со счётом 4-2.