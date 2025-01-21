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Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов и показал видео хитов на игроках СКА

Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов и показал видео хитов на игроках СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов после победного матча с «Локомотивом» (5:2) и показал видео спорных силовых приёмов на игроках петербургского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Демидов, Никишин) – 14:50 (5x4)     1:1 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 18:16 (5x5)     2:1 Грицюк (Бардаков, Никишин) – 20:25 (5x5)     3:1 Демидов (Бардаков, Сапего) – 23:33 (5x5)     3:2 Шалунов (Каюмов, Рафиков) – 27:44 (5x5)     4:2 Бардаков – 35:48 (5x5)     5:2 Плотников – 56:51 (en)    

— Хочу поблагодарить наших болельщиков, всех, кто пришёл на арену. Эта победа – заслуга только наших болельщиков. Больше комментариев по игре нет и не будет. Хочу, чтобы вы посмотрели видео.

Прокомментируйте этот момент, вы же за честный хоккей? Я не знаю, как завтра он (Никишин. – Прим. «Чемпионата») будет себя чувствовать. Может, он вообще не сыграет. Ну, прокомментируйте!

— С точки зрения болельщика-дилетанта это был чисто игровой момент. Его оценку должны дать судьи-профессионалы.
— Вы посмотрите, как он потерял сознание и падает лицом в лёд. Если бы он сломал себе челюсть или лицевую кость, он бы больше никогда не сыграл за СКА. Прокомментируйте, почему человек падает лицом в лёд без сознания, просто так?

— Вы же разбираетесь в хоккее лучше меня…
— Нет, вы лучше всех разбираетесь!

— Вы не даёте сказать.
— Я вообще молчу!

— С точки зрения болельщика-дилетанта говорить о том, что это были умышленные нарушения, чтобы травмировать ведущих игроков СКА…
— А где Кузнецов? Ответа нет. К следующему вопросу. Давайте, чтобы все ответили, у нас же свобода слова. Есть ребята, которые приходят очень редко, но задают очень сложные вопросы. Прокомментируйте, пожалуйста! Вы отказались, тоже ваше право.

— Мы вам 30 тысяч, получается, экономим. Главное, чтобы это на журналистов не распространялось.
— Я вообще не буду комментировать, только по регламенту. Первый период – отлично, второй – супер, третий – ещё лучше.

— В динамике я не видел нарушения, здесь смотрю, вижу, что человек подпрыгнул, пошёл локоть. Да, это нарушение. Во втором эпизоде Педану повезло, что он высоким родился, думаю, там тоже локоть был в лицо направлен.
— А прыжок видите?

— Прыжок видел.
 — А прыгать можно?

— Нет.
— Как-то наш диалог не получается. Давайте закончим пресс-конференцию. Я не буду отвечать на вопросы, я просто прокомментировал игру по регламенту, на этом всё, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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