«Мы просто играли не в свою игру». Никитин — о поражении «Локомотива» от СКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА со счётом 2:5.

— Насколько сильно во втором периоде подкосила вторая шайба?

— Не думаю, что подкосила. Давали мастеровитым нападающим соперника время. Недоработки, со СКА так играть нельзя. А сильная команда должна при любом счёте играть, не думаю, что нас это подкосило. Мы просто играли не в свою игру.

— Столько большинства, почему не удалось воспользоваться им?

— Так большинство оттуда же – нюансы, реакция на отскоки, добивания. Не может большинство жить отдельной от общекомандной жизнью.

— Не могли бы расшифровать, что значит недоработки?

— Первый гол – диагональная передача на Плотникова. Конкретно работа нападающего. Второй гол – защитники столько времени дали Грицюку, чтобы он доехал и бросил. Демидов – то же самое, один в один защитнику проигрывать на таком уровне нельзя. Просто разбор этих голов, думаю, это и позволило СКА обыграть нас сегодня.

— Не рано ли сняли вратаря за три минуты?

— Снял бы позже, сказали бы – а не поздно? Всё же от результата зависит, ну и «6 на 5» реакция сегодня у СКА была быстрее, чем у нас.

— Не связана ли быстрота реакции у соперника с тем, что у вас шесть побед, немного притупилось?

— Своим ребятам не то, что хотим привить… Профессиональный спортсмен постоянно должен держать уровень, ниже своего уровня играть в большой команде непозволительно, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.