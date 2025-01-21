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«Мы просто играли не в свою игру». Никитин — о поражении «Локомотива» от СКА

«Мы просто играли не в свою игру». Никитин — о поражении «Локомотива» от СКА
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА со счётом 2:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Демидов, Никишин) – 14:50 (5x4)     1:1 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 18:16 (5x5)     2:1 Грицюк (Бардаков, Никишин) – 20:25 (5x5)     3:1 Демидов (Бардаков, Сапего) – 23:33 (5x5)     3:2 Шалунов (Каюмов, Рафиков) – 27:44 (5x5)     4:2 Бардаков – 35:48 (5x5)     5:2 Плотников – 56:51 (en)    

— Насколько сильно во втором периоде подкосила вторая шайба?
— Не думаю, что подкосила. Давали мастеровитым нападающим соперника время. Недоработки, со СКА так играть нельзя. А сильная команда должна при любом счёте играть, не думаю, что нас это подкосило. Мы просто играли не в свою игру.

— Столько большинства, почему не удалось воспользоваться им?
— Так большинство оттуда же – нюансы, реакция на отскоки, добивания. Не может большинство жить отдельной от общекомандной жизнью.

— Не могли бы расшифровать, что значит недоработки?
— Первый гол – диагональная передача на Плотникова. Конкретно работа нападающего. Второй гол – защитники столько времени дали Грицюку, чтобы он доехал и бросил. Демидов – то же самое, один в один защитнику проигрывать на таком уровне нельзя. Просто разбор этих голов, думаю, это и позволило СКА обыграть нас сегодня.

— Не рано ли сняли вратаря за три минуты?
— Снял бы позже, сказали бы – а не поздно? Всё же от результата зависит, ну и «6 на 5» реакция сегодня у СКА была быстрее, чем у нас.

— Не связана ли быстрота реакции у соперника с тем, что у вас шесть побед, немного притупилось?
— Своим ребятам не то, что хотим привить… Профессиональный спортсмен постоянно должен держать уровень, ниже своего уровня играть в большой команде непозволительно, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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