Защитник СКА Никишин пропустил жёсткий удар от Шалунова и с трудом поднялся со льда

В середине первого периода матча СКА — «Локомотив» нападающий ярославского клуба Максим Шалунов провёл жёсткий силовой приём на защитнике СКА Александре Никишине. Игрок обороны петербургского клуба получил болезненный удар, поднялся со льда, но через пару секунд вновь упал на колени.

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Арбитр матча не усмотрел в этом эпизоде нарушения правил. Главный тренер СКА Роман Ротенберг был недоволен этим решением судей, в остановке игры подозвал арбитра и на повышенных тонах провёл с ним короткий разговор.