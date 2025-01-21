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Защитник СКА Никишин пропустил жёсткий удар от Шалунова и с трудом поднялся со льда

Защитник СКА Никишин пропустил жёсткий удар от Шалунова и с трудом поднялся со льда
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В середине первого периода матча СКА — «Локомотив» нападающий ярославского клуба Максим Шалунов провёл жёсткий силовой приём на защитнике СКА Александре Никишине. Игрок обороны петербургского клуба получил болезненный удар, поднялся со льда, но через пару секунд вновь упал на колени.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Демидов, Никишин) – 14:50 (5x4)     1:1 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 18:16 (5x5)     2:1 Грицюк (Бардаков, Никишин) – 20:25 (5x5)     3:1 Демидов (Бардаков, Сапего) – 23:33 (5x5)     3:2 Шалунов (Каюмов, Рафиков) – 27:44 (5x5)     4:2 Бардаков – 35:48 (5x5)     5:2 Плотников – 56:51 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Арбитр матча не усмотрел в этом эпизоде нарушения правил. Главный тренер СКА Роман Ротенберг был недоволен этим решением судей, в остановке игры подозвал арбитра и на повышенных тонах провёл с ним короткий разговор.

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