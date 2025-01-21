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Леонид Вайсфельд разобрал два резонансных момента с судейством матча СКА — «Локомотив»

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд разобрал два резонансных момента с судейством матча СКА – «Локомотив». Нападающие ярославского клуба Максим Шалунов и Павел Красковский провели спорные силовые приёмы против защитников СКА — Александра Никишина и Андрея Педана. Оба силовых приёма остались без внимания арбитров встречи.

«С моей точки зрения, это два идентичных нарушения. В момент столкновений игроки «Локомотива» Максим Шалунов и Павел Красковский отрывали ноги ото льда. Красковский заслуживал двухминутного штрафа, а Шалунов – пять минут или 5+20», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.