Александр Овечкин оценил слова Дональда Трампа, назвавшего его великим игроком

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил слова 47-го президента США Дональда Трампа, дважды назвавшего его великим игроком до и во время своей инаугурации.

— Александр, за последние пару дней Трамп несколько раз упомянул вас в своих речах — до инаугурации и после. Слышали ли вы, что Дональд говорил о вас?

— Да, я слышал высказывания Дональда Трампа о «Вашингтоне» и обо мне. Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты.

— Приглашали ли вас на инаугурацию Трампа?

— На инаугурацию меня не приглашали, нахожусь сейчас с командой на выездной серии, в Эдмонтоне, готовимся к матчу! — цитирует Овечкина телеграм-канал команды российского нападающего.

Столичная команда сыграет в Эдмонтоне в ночь на 22 января. Встреча между «Вашингтоном» и «Эдмонтоном» начнётся в 5:00 мск.