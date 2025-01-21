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Александр Овечкин оценил слова Дональда Трампа, назвавшего его великим игроком

Александр Овечкин оценил слова Дональда Трампа, назвавшего его великим игроком
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил слова 47-го президента США Дональда Трампа, дважды назвавшего его великим игроком до и во время своей инаугурации.

— Александр, за последние пару дней Трамп несколько раз упомянул вас в своих речах — до инаугурации и после. Слышали ли вы, что Дональд говорил о вас?
— Да, я слышал высказывания Дональда Трампа о «Вашингтоне» и обо мне. Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты.

— Приглашали ли вас на инаугурацию Трампа?
— На инаугурацию меня не приглашали, нахожусь сейчас с командой на выездной серии, в Эдмонтоне, готовимся к матчу! — цитирует Овечкина телеграм-канал команды российского нападающего.

Столичная команда сыграет в Эдмонтоне в ночь на 22 января. Встреча между «Вашингтоном» и «Эдмонтоном» начнётся в 5:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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