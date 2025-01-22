Кучеров первым из россиян достиг отметки в 70 очков в текущем сезоне НХЛ

В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимает на своей площадке «Тампу-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости идёт перерыв после первого периода. Гости ведут в счёте 1:0.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в матче точным броском по воротам соперника. Ему ассистировали Энтони Чирелли и Эмиль Лиллеберг.

Таким образом, россиянин набрал 70 (22+48) очко в нынешнем сезоне НХЛ. При этом форвард принял участие в 4 матчах.

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