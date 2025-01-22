Александр Овечкин заявил о сложности своей работы по взятию рекорда Уэйна Гретцки

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об игре в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Пусть мне осталось 20 шайб до рекорда и 21, чтобы его побить, в этой лиге сложно забивать голы. Ты играешь против лучших защитников, в игре может быть всего один или два шанса, их нужно использовать. Я делаю свою работу. Я думаю, у нас хорошая команда и хорошая раздевалка, мы всегда стараемся держаться вместе, это одна из главных причин нашего успеха», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 30 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 21 гол и сделал 12 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1456 встреч, в которых он забил 874 гола и сделал 709 результативных передач при коэффициенте полезности «+60».

Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»: