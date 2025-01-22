Кучеров обогнал Овечкина и вышел на второе место среди россиян по голам в этом сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забивший гол в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», обогнал по заброшенным шайбам в текущем розыгрыше турнира 39-летнего капитана, форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Чирелли, Лиллеберг) – 14:20 0:2 Гюнцель (Эйссимонт) – 22:45 1:2 Слафковски (Лайне, Хатсон) – 25:32 (pp) 2:2 Ньюхук (Лайне) – 27:21 3:2 Эванс (Армиа, Каррье) – 57:45
На момент написания новости идёт второй период. Счёт встречи ничейный — 2:2. У Кучерова теперь 22 гола в сезоне. На счету форварда Овечкина на данный момент 21 заброшенная шайба. Лидирует в списке снайперов среди россиян нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (23).
Отметим, что Кучеров набрал 70 (22+48) очков за 44 матча сезона.
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