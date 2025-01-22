Кучеров обогнал Овечкина и вышел на второе место среди россиян по голам в этом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забивший гол в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», обогнал по заброшенным шайбам в текущем розыгрыше турнира 39-летнего капитана, форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

На момент написания новости идёт второй период. Счёт встречи ничейный — 2:2. У Кучерова теперь 22 гола в сезоне. На счету форварда Овечкина на данный момент 21 заброшенная шайба. Лидирует в списке снайперов среди россиян нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (23).

Отметим, что Кучеров набрал 70 (22+48) очков за 44 матча сезона.

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