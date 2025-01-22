Овечкин ответил, как ему удалось сохранить высокий уровень игры с возрастом

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, как ему удалось сохранить высокий уровень игры с возрастом.

«Как получилось сохранить уровень игры с возрастом? Если пять человек на льду играют хорошо, то и ты будешь играть хорошо. Это командный спорт, ты не можешь действовать в одиночку», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 30 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 21 гол и сделал 12 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1456 встреч, в которых он забил 874 гола и сделал 709 результативных передач при коэффициенте полезности «+60».

Отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 20 шайб.

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