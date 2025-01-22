Александр Овечкин рассказал о своих взаимоотношениях с Уэйном Гретцки

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с легендарным канадским экс-хоккеистом Уэйном Гретцки.

«Да, знаете, вроде как поздравляю его с днём рождения. Я не пишу ему каждый день — очевидно, он не станет отвечать. Но я очень горжусь, что у меня такие отношения с лучшим игроком», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 30 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 21 гол и сделал 12 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1456 встреч, в которых он забил 874 гола и сделал 709 результативных передач при коэффициенте полезности «+60».

Отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 20 шайб.

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