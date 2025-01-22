Никита Кучеров стал вторым игроком, сумевшим набрать 70+ очков в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимает на своей площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости продолжается перерыв после второго периода. Счёт равный — 2:2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в матче на 15-й минуте встречи. Таким образом, россиянин набрал 70 (22+48) очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Кучеров стал вторым игроком, сумевшим набрать 70+ очков в нынешнем сезоне НХЛ. Ранее эта отметка покорилась форварду «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону, который на данный момент лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 74 очками.