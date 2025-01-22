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Никита Кучеров стал вторым игроком, сумевшим набрать 70+ очков в нынешнем сезоне НХЛ

Никита Кучеров стал вторым игроком, сумевшим набрать 70+ очков в нынешнем сезоне НХЛ
Никита Кучеров
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В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимает на своей площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости продолжается перерыв после второго периода. Счёт равный — 2:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Чирелли, Лиллеберг) – 14:20     0:2 Гюнцель (Эйссимонт) – 22:45     1:2 Слафковски (Лайне, Хатсон) – 25:32 (pp)     2:2 Ньюхук (Лайне) – 27:21     3:2 Эванс (Армиа, Каррье) – 57:45    

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в матче на 15-й минуте встречи. Таким образом, россиянин набрал 70 (22+48) очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Кучеров стал вторым игроком, сумевшим набрать 70+ очков в нынешнем сезоне НХЛ. Ранее эта отметка покорилась форварду «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону, который на данный момент лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 74 очками.

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