20 сейвов Шестёркина и шайба Панарина помогли «Рейнджерс» всухую разгромить «Оттаву»

В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 5:0.

Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, который отразил все 20 бросков в створ своих ворот и сохранил их в неприкосновенности. Заброшенной шайбой в составе ньюйоркцев отметился нападающий Артемий Панарин, который реализовал большинство и оформил четвёртый гол хозяев на 50-й минуте.

Также за хозяев льда отличились Алекси Лафреньер, Артур Калиев, Мэтт Ремпе и Уилл Кайлли (в большинстве).

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