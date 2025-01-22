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Нью-Йорк Рейнджерс — Оттава Сенаторз, результат матча 22 января 2024, счет 5:0, НХЛ 2024-2025

20 сейвов Шестёркина и шайба Панарина помогли «Рейнджерс» всухую разгромить «Оттаву»
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В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Лафреньер (Трочек, Фокс) – 18:48     2:0 Калиев (Вааканайнен, Шнайдер) – 21:50     3:0 Ремпе (Эдстрём, Кэррик) – 43:34     4:0 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 49:01 (pp)     5:0 Кайлли (Лафреньер, Миллер) – 49:57 (pp)    

Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, который отразил все 20 бросков в створ своих ворот и сохранил их в неприкосновенности. Заброшенной шайбой в составе ньюйоркцев отметился нападающий Артемий Панарин, который реализовал большинство и оформил четвёртый гол хозяев на 50-й минуте.

Также за хозяев льда отличились Алекси Лафреньер, Артур Калиев, Мэтт Ремпе и Уилл Кайлли (в большинстве).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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