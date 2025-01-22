Гол Никиты Кучерова не помог «Тампе» избежать поражения от «Монреаля»

В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:2.

Заброшенной шайбой в составе «Тампы» отметился российский нападающий Никита Кучеров, который открыл счёт на 15-й минуте игры. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 19 из 22 бросков в створ своих ворот (86,36%).

Также за гостей отличился Джейк Гюнцель, в составе «Монреаля» забивали Юрай Слафковски, Алекс Ньюхук и Джейк Эванс.

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