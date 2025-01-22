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Монреаль Канадиенс — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 22 января 2024, счет 3:2, НХЛ 2024-2025

Гол Никиты Кучерова не помог «Тампе» избежать поражения от «Монреаля»
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В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Чирелли, Лиллеберг) – 14:20     0:2 Гюнцель (Эйссимонт) – 22:45     1:2 Слафковски (Лайне, Хатсон) – 25:32 (pp)     2:2 Ньюхук (Лайне) – 27:21     3:2 Эванс (Армиа, Каррье) – 57:45    

Заброшенной шайбой в составе «Тампы» отметился российский нападающий Никита Кучеров, который открыл счёт на 15-й минуте игры. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 19 из 22 бросков в створ своих ворот (86,36%).

Также за гостей отличился Джейк Гюнцель, в составе «Монреаля» забивали Юрай Слафковски, Алекс Ньюхук и Джейк Эванс.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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