Гол Никиты Кучерова не помог «Тампе» избежать поражения от «Монреаля»
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В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Чирелли, Лиллеберг) – 14:20 0:2 Гюнцель (Эйссимонт) – 22:45 1:2 Слафковски (Лайне, Хатсон) – 25:32 (pp) 2:2 Ньюхук (Лайне) – 27:21 3:2 Эванс (Армиа, Каррье) – 57:45
Заброшенной шайбой в составе «Тампы» отметился российский нападающий Никита Кучеров, который открыл счёт на 15-й минуте игры. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 19 из 22 бросков в створ своих ворот (86,36%).
Также за гостей отличился Джейк Гюнцель, в составе «Монреаля» забивали Юрай Слафковски, Алекс Ньюхук и Джейк Эванс.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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