Голевой пас Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Детройт» в НХЛ

В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенной шайбой отличился Джоэль Фараби, в моменте с голом в числе ассистентов у него выступил российский нападающий Матвей Мичков. В начале третьего периода гости смогли отыграться, в их составе заброшенной шайбой отметился Бен Шьяро. Таким образом, матч перешёл в овертайм.

Победный гол в овертайме забил Расмус Ристолайнен, чем принёс победу хозяевам площадки.

«Филадельфия» поднялась на 12 место Востока в 50 очками. «Детройт» занимает 14 строчку, у них 48 баллов.