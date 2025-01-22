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Голевой пас Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Детройт» в НХЛ

Голевой пас Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Детройт» в НХЛ
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В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Фараби (Кутюрье, Мичков) – 25:21     1:1 Шьяро (Рэймонд) – 40:30     2:1 Ристолайнен (Типпетт, Фараби) – 64:34    

В составе победителей заброшенной шайбой отличился Джоэль Фараби, в моменте с голом в числе ассистентов у него выступил российский нападающий Матвей Мичков. В начале третьего периода гости смогли отыграться, в их составе заброшенной шайбой отметился Бен Шьяро. Таким образом, матч перешёл в овертайм.

Победный гол в овертайме забил Расмус Ристолайнен, чем принёс победу хозяевам площадки.

«Филадельфия» поднялась на 12 место Востока в 50 очками. «Детройт» занимает 14 строчку, у них 48 баллов.

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