Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пытался подраться с полевым игроком «Оттавы»

В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 5:0. По ходу встречи произошёл яркий инцидент с участием российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина.
В середине третьего периода после активной фазы игры на пятачке хозяев Шестёркин получил небольшое повреждение после столкновения с форвардом гостей Брэди Ткачуком. В результате этого момента хоккеисты «Рейнджерс» массово накинулись на Ткачука, защищая своего вратаря, затем всё это переросло в потасовку.
Сам Шестёркин вначале пытался оправиться от лёгкого повреждения, а затем поднялся со льда и направился к Ткачуку, попытавшись вступить в драку, однако в дело вмешались арбитры.
По итогам эпизода российский вратарь был наказал двухминутным удалением, а Ткачук в общей сложности — шестиминутным. Также наказания получили и другие игроки.
Шестеркин шуткой ответил на вопрос о новом контракте
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