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Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пытался подраться с полевым игроком «Оттавы»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пытался подраться с полевым игроком «Оттавы»
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В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 5:0. По ходу встречи произошёл яркий инцидент с участием российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Лафреньер (Трочек, Фокс) – 18:48     2:0 Калиев (Вааканайнен, Шнайдер) – 21:50     3:0 Ремпе (Эдстрём, Кэррик) – 43:34     4:0 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 49:01 (pp)     5:0 Кайлли (Лафреньер, Миллер) – 49:57 (pp)    

В середине третьего периода после активной фазы игры на пятачке хозяев Шестёркин получил небольшое повреждение после столкновения с форвардом гостей Брэди Ткачуком. В результате этого момента хоккеисты «Рейнджерс» массово накинулись на Ткачука, защищая своего вратаря, затем всё это переросло в потасовку.

ВИДЕО

Сам Шестёркин вначале пытался оправиться от лёгкого повреждения, а затем поднялся со льда и направился к Ткачуку, попытавшись вступить в драку, однако в дело вмешались арбитры.

По итогам эпизода российский вратарь был наказал двухминутным удалением, а Ткачук в общей сложности — шестиминутным. Также наказания получили и другие игроки.

Шестеркин шуткой ответил на вопрос о новом контракте

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