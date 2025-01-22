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Игорь Шестёркин повторил достижение легенды «Рейнджерс» из прошлого столетия

Игорь Шестёркин повторил достижение легенды «Рейнджерс» из прошлого столетия
Игорь Шестёркин
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В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Лафреньер (Трочек, Фокс) – 18:48     2:0 Калиев (Вааканайнен, Шнайдер) – 21:50     3:0 Ремпе (Эдстрём, Кэррик) – 43:34     4:0 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 49:01 (pp)     5:0 Кайлли (Лафреньер, Миллер) – 49:57 (pp)    

Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, который отразил все 20 бросков в створ ворот и сохранил их в неприкосновенности. Проводящий всю карьеру в НХЛ в «Рейнджерс» 29-летний голкипер пятый раз в карьере оформил шат-ауты в двух матчах подряд. Ранее Игорь отыграл на «ноль» отыграл во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (1:0 Б). Текущая сухая серия самого дорогого голкипера в истории мирового хоккея теперь составляет 164 минуты 3 секунды.

Россиянин стал всего третьим вратарём в истории «Рейнджерс», кому удалось минимум пять раз оформить два шат-аута кряду. Сегодня Шестёркин повторил достижение Эда Джакомина, который играл за «Рейнджерс» с 1965 по 1975 годы (пять серий из двух шат-аутов).

Клубный рекорд по этому показателю принадлежит Лорну Шабо (шесть серий из как минимум двух шат-аутов).

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