Игорь Шестёркин повторил достижение легенды «Рейнджерс» из прошлого столетия

В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 5:0.

Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, который отразил все 20 бросков в створ ворот и сохранил их в неприкосновенности. Проводящий всю карьеру в НХЛ в «Рейнджерс» 29-летний голкипер пятый раз в карьере оформил шат-ауты в двух матчах подряд. Ранее Игорь отыграл на «ноль» отыграл во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (1:0 Б). Текущая сухая серия самого дорогого голкипера в истории мирового хоккея теперь составляет 164 минуты 3 секунды.

Россиянин стал всего третьим вратарём в истории «Рейнджерс», кому удалось минимум пять раз оформить два шат-аута кряду. Сегодня Шестёркин повторил достижение Эда Джакомина, который играл за «Рейнджерс» с 1965 по 1975 годы (пять серий из двух шат-аутов).

Клубный рекорд по этому показателю принадлежит Лорну Шабо (шесть серий из как минимум двух шат-аутов).