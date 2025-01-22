Игроки «Оттавы» дважды кряду нарушили правила на Шестёркине — Панарин забил в большинстве

В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 5:0.

Заброшенной шайбой в составе ньюйоркцев отметился нападающий Артемий Панарин, который реализовал большинство и оформил четвёртый гол хозяев на 50-й минуте. Примечательно, что Панарин использовал большинство в формате «пять на три», которое возникло в результате того, что игроки «Оттавы» дважды подряд нарушили правила на российском голкипере хозяев Игоре Шестёркине. Cначала россиянина атаковал Брэди Ткачук, а затем Майкл Амадио — в обоих случаях арбитры зафиксировали атаку вратаря, что привело к удалениям хоккеистов гостей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.