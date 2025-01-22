Игроки «Оттавы» дважды кряду нарушили правила на Шестёркине — Панарин забил в большинстве

В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 5:0.
Заброшенной шайбой в составе ньюйоркцев отметился нападающий Артемий Панарин, который реализовал большинство и оформил четвёртый гол хозяев на 50-й минуте. Примечательно, что Панарин использовал большинство в формате «пять на три», которое возникло в результате того, что игроки «Оттавы» дважды подряд нарушили правила на российском голкипере хозяев Игоре Шестёркине. Cначала россиянина атаковал Брэди Ткачук, а затем Майкл Амадио — в обоих случаях арбитры зафиксировали атаку вратаря, что привело к удалениям хоккеистов гостей.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 22 января 2025
-
07:35
-
07:19
-
07:16
-
07:14
-
07:06
-
07:03
-
06:55
-
06:43
-
06:36
-
06:28
-
06:15
-
05:57
-
05:54
-
05:42
-
05:41
-
05:39
-
05:01
-
04:53
-
04:38
-
04:34
-
04:27
-
03:49
- 21 января 2025
-
23:50
-
23:35
-
23:21
-
23:11
-
23:09
-
22:56
-
22:45
-
22:39
-
22:34
-
22:29
-
22:19
-
22:12
-
22:00