Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игроки «Оттавы» дважды кряду нарушили правила на Шестёркине — Панарин забил в большинстве

Игроки «Оттавы» дважды кряду нарушили правила на Шестёркине — Панарин забил в большинстве
Артемий Панарин
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Лафреньер (Трочек, Фокс) – 18:48     2:0 Калиев (Вааканайнен, Шнайдер) – 21:50     3:0 Ремпе (Эдстрём, Кэррик) – 43:34     4:0 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 49:01 (pp)     5:0 Кайлли (Лафреньер, Миллер) – 49:57 (pp)    

Заброшенной шайбой в составе ньюйоркцев отметился нападающий Артемий Панарин, который реализовал большинство и оформил четвёртый гол хозяев на 50-й минуте. Примечательно, что Панарин использовал большинство в формате «пять на три», которое возникло в результате того, что игроки «Оттавы» дважды подряд нарушили правила на российском голкипере хозяев Игоре Шестёркине. Cначала россиянина атаковал Брэди Ткачук, а затем Майкл Амадио — в обоих случаях арбитры зафиксировали атаку вратаря, что привело к удалениям хоккеистов гостей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Материалы по теме
Видео
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пытался подраться с полевым игроком «Оттавы»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android