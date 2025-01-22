Драйзайтль превзошёл достижение Макдэвида и сравнялся с Гретцки по необычному показателю

На данный момент проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталз». В составе хозяев заброшенной шайбой отметился немецкий форвард Леон Драйзайтль, вписав своё имя в историю клуба.

Немец отличился на четвёртой минуте матча, забив свой 29-й гол в клубной карьере в первые пять минут игры. По числу таких голов он обошёл нападающего Коннора Макдэвида, у которого 28 шайб, и сравнялся с легендарным Уэйном Гретцки (29).

Лучшим снайпером клуба в первые пять минут матча является Марк Мессье, в активе которого 30 заброшенных шайб на указанном отрезке игры.

Напомним, на момент написания новости в матче идёт второй период, гости ведут — 2:1.

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