Драйзайтль превзошёл достижение Макдэвида и сравнялся с Гретцки по необычному показателю
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На данный момент проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталз». В составе хозяев заброшенной шайбой отметился немецкий форвард Леон Драйзайтль, вписав своё имя в историю клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйзайтль (Нурс, Подколзин) – 03:02 1:1 Уилсон (Протас, Карлсон) – 09:01 1:2 Рой (Дюбуа, Макмайкл) – 28:14 1:3 Дюбуа (Эллер, Томпсон) – 43:49 2:3 Перри (Драйзайтль) – 44:50
Немец отличился на четвёртой минуте матча, забив свой 29-й гол в клубной карьере в первые пять минут игры. По числу таких голов он обошёл нападающего Коннора Макдэвида, у которого 28 шайб, и сравнялся с легендарным Уэйном Гретцки (29).
Лучшим снайпером клуба в первые пять минут матча является Марк Мессье, в активе которого 30 заброшенных шайб на указанном отрезке игры.
Напомним, на момент написания новости в матче идёт второй период, гости ведут — 2:1.
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