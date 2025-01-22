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Нэшвилл Предаторз — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 22 января 2024, счет 7:5, НХЛ 2024-2025

«Нэшвилл» одолел «Сан-Хосе», уступая 1:5. Фёдор Свечков оформил «гол+пас»
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В ночь с 21 на 22 января мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 7:5, уступая 1:5 к 25-й минуте игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
7 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Селебрини (Сеси, Эклунд) – 01:07     0:2 Канин (Сеси) – 11:42     0:3 Гранлунд (Смит, Зеттерлунд) – 11:56     1:3 Новак (Шенн, Л'Эрё) – 12:20     1:4 Уолман (Веннберг) – 19:31     1:5 Гранлунд (Эклунд, Селебрини) – 24:28 (pp)     2:5 Свечков (Сиссонс, Новак) – 32:40 (pp)     3:5 Бэррон (Форсберг, Маршессо) – 33:33     4:5 Маршессо (Стэмкос, Вильсбю) – 40:28     5:5 Йози (Форсберг, Маршессо) – 45:23 (pp)     6:5 Бланкенбург (Новак, Маршессо) – 48:09     7:5 Форсберг (Йози) – 58:38    

В составе «Нэшвилла» отличился 21-летний российский нападающий Фёдор Свечков, в активе которого «гол+пас». Форвард записал на свой счёт вторую заброшенную шайбу «Предаторз» в большинстве на 33-й минуте, положившую начало камбэку, и результативный пас на первый гол хозяев на 13-й минуте.

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