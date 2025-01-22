«Нэшвилл» одолел «Сан-Хосе», уступая 1:5. Фёдор Свечков оформил «гол+пас»

В ночь с 21 на 22 января мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 7:5, уступая 1:5 к 25-й минуте игры.

В составе «Нэшвилла» отличился 21-летний российский нападающий Фёдор Свечков, в активе которого «гол+пас». Форвард записал на свой счёт вторую заброшенную шайбу «Предаторз» в большинстве на 33-й минуте, положившую начало камбэку, и результативный пас на первый гол хозяев на 13-й минуте.