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Кучеров стал третьим игроком в истории «Тампы» как минимум с семью сезонами с 70+ очками

Кучеров стал третьим игроком в истории «Тампы» как минимум с семью сезонами с 70+ очками
Никита Кучеров
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В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Чирелли, Лиллеберг) – 14:20     0:2 Гюнцель (Эйссимонт) – 22:45     1:2 Слафковски (Лайне, Хатсон) – 25:32 (pp)     2:2 Ньюхук (Лайне) – 27:21     3:2 Эванс (Армиа, Каррье) – 57:45    

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в матче на 15-й минуте встречи. Таким образом, россиянин набрал 70 (22+48) очков в нынешнем сезоне НХЛ. Таким образом, проводящий всю карьеру в НХЛ в «Тампе» россиянин седьмой раз достиг отметки в 70+ очков.

Никита стал всего третьим игроком в истории «молний» как минимум с семью сезонами с 70+ очков. Примечательно, что клубный рекорд по этому показателю принадлежит Мартену Сан-Луи (девять сезонов), который сейчас является главным тренером как раз «Монреаля», с которым сегодня и играла «Тампа». На втором месте располагается Стивен Стэмкос (восемь).

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