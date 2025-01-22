Кучеров стал третьим игроком в истории «Тампы» как минимум с семью сезонами с 70+ очками

В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в матче на 15-й минуте встречи. Таким образом, россиянин набрал 70 (22+48) очков в нынешнем сезоне НХЛ. Таким образом, проводящий всю карьеру в НХЛ в «Тампе» россиянин седьмой раз достиг отметки в 70+ очков.

Никита стал всего третьим игроком в истории «молний» как минимум с семью сезонами с 70+ очков. Примечательно, что клубный рекорд по этому показателю принадлежит Мартену Сан-Луи (девять сезонов), который сейчас является главным тренером как раз «Монреаля», с которым сегодня и играла «Тампа». На втором месте располагается Стивен Стэмкос (восемь).