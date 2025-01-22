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Никита Кучеров повторил достижение Сидни Кросби для действующих игроков НХЛ

Никита Кучеров повторил достижение Сидни Кросби для действующих игроков НХЛ
Никита Кучеров
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В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Чирелли, Лиллеберг) – 14:20     0:2 Гюнцель (Эйссимонт) – 22:45     1:2 Слафковски (Лайне, Хатсон) – 25:32 (pp)     2:2 Ньюхук (Лайне) – 27:21     3:2 Эванс (Армиа, Каррье) – 57:45    

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в матче на 15-й минуте встречи. Таким образом, россиянин отметился результативным действием уже в 10-м матче подряд. 31-летний форвард набирает хотя бы одно очко в каждом матче с 6 января 2025 года.

Благодаря этому Никита в 11-й раз в своей карьере выдал как минимум 10-матчевую серию с набранными очками в НХЛ, повторив достижение капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Среди действующих игроков чаще Кучерова и Кросби столь продолжительные серии выдавал только капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (16 раз).

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