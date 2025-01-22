Адам Фокс вышел на чистое пятое место в истории «Рейнджерс» по очкам среди защитников
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В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 5:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Лафреньер (Трочек, Фокс) – 18:48 2:0 Калиев (Вааканайнен, Шнайдер) – 21:50 3:0 Ремпе (Эдстрём, Кэррик) – 43:34 4:0 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 49:01 (pp) 5:0 Кайлли (Лафреньер, Миллер) – 49:57 (pp)
В составе победителей ассистентским дублем отметился защитник Адам Фокс. Второе результативное действие в сегодняшнем матче помогло американскому хоккеисту выйти на чистое пятое место в истории «Рейнджерс» по очкам среди защитников. В активе Адама стало 346 очков, и он превзошёл показатель Харри Хауэлла (345).
Клубный рекорд по очкам среди игроков обороны принадлежит Брайану Литчу (981), второе место занимает Рон Грешнер (610), топ-3 замыкает Джеймс Патрик (467), а на четвёртом месте располагается Брэд Парк (378).
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