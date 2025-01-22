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Адам Фокс вышел на чистое пятое место в истории «Рейнджерс» по очкам среди защитников

В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 5:0.

В составе победителей ассистентским дублем отметился защитник Адам Фокс. Второе результативное действие в сегодняшнем матче помогло американскому хоккеисту выйти на чистое пятое место в истории «Рейнджерс» по очкам среди защитников. В активе Адама стало 346 очков, и он превзошёл показатель Харри Хауэлла (345).

Клубный рекорд по очкам среди игроков обороны принадлежит Брайану Литчу (981), второе место занимает Рон Грешнер (610), топ-3 замыкает Джеймс Патрик (467), а на четвёртом месте располагается Брэд Парк (378).