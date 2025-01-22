Артемий Панарин стал пятым россиянином, забившим 20+ голов в текущем сезоне НХЛ

В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 5:0, а российский форвард Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой.

Эта шайба стала для россиянина 20-й в текущем сезоне регулярки. Он стал пятым хоккеистом из России, которому удалось забить 20+ голов в этом сезоне. 23 гола в своём активе имеет Кирилл Капризов из «Миннесоты», 22 шайбы забросил Никита Кучеров из «Тампы», 21 — Александр Овечкин из «Вашингтона», 20 — Павел Дорофеев из «Вегаса».

Напомним, на счету Панарина в текущем сезоне также 29 голевых передач.

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