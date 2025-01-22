Артемий Панарин стал пятым россиянином, забившим 20+ голов в текущем сезоне НХЛ
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В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 5:0, а российский форвард Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Лафреньер (Трочек, Фокс) – 18:48 2:0 Калиев (Вааканайнен, Шнайдер) – 21:50 3:0 Ремпе (Эдстрём, Кэррик) – 43:34 4:0 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 49:01 (pp) 5:0 Кайлли (Лафреньер, Миллер) – 49:57 (pp)
Эта шайба стала для россиянина 20-й в текущем сезоне регулярки. Он стал пятым хоккеистом из России, которому удалось забить 20+ голов в этом сезоне. 23 гола в своём активе имеет Кирилл Капризов из «Миннесоты», 22 шайбы забросил Никита Кучеров из «Тампы», 21 — Александр Овечкин из «Вашингтона», 20 — Павел Дорофеев из «Вегаса».
Напомним, на счету Панарина в текущем сезоне также 29 голевых передач.
Болельщица «Рейнджерс» набила тату с автографом Панарина
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