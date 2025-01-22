Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Драйзайтль обошёл Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ и приблизился к лидирующему Маккиннону

На данный момент проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталз». В составе хозяев заброшенной шайбой и результативной передачей отметился немецкий форвард Леон Драйзайтль, улучшив свою позицию в гонке бомбардиров.

На счету Драйзайтля в текущем сезоне стало 71 очко, он забил 34 гола и стал автором 37 голевых передач. Таким образом, немец вышел на чистое второе место гонки бомбардиров сезона НХЛ, сместив на третью строчку Никиту Кучерова из «Тампы», в активе которого 70 очков (22+48).

Лидером гонки бомбардиров является Натан Маккиннон из «Колорадо», на его счету 74 очка.

На момент написания новости в матче «Эдмонтон» — «Вашингтон» проходит третий период, гости ведут — 3:2.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ