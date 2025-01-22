Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Драйзайтль обошёл Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ и приблизился к лидирующему Маккиннону

Драйзайтль обошёл Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ и приблизился к лидирующему Маккиннону
Аудио-версия:
Комментарии

На данный момент проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталз». В составе хозяев заброшенной шайбой и результативной передачей отметился немецкий форвард Леон Драйзайтль, улучшив свою позицию в гонке бомбардиров.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйзайтль (Нурс, Подколзин) – 03:02     1:1 Уилсон (Протас, Карлсон) – 09:01     1:2 Рой (Дюбуа, Макмайкл) – 28:14     1:3 Дюбуа (Эллер, Томпсон) – 43:49     2:3 Перри (Драйзайтль) – 44:50    

На счету Драйзайтля в текущем сезоне стало 71 очко, он забил 34 гола и стал автором 37 голевых передач. Таким образом, немец вышел на чистое второе место гонки бомбардиров сезона НХЛ, сместив на третью строчку Никиту Кучерова из «Тампы», в активе которого 70 очков (22+48).

Лидером гонки бомбардиров является Натан Маккиннон из «Колорадо», на его счету 74 очка.

На момент написания новости в матче «Эдмонтон» — «Вашингтон» проходит третий период, гости ведут — 3:2.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ

Материалы по теме
Драйзайтль превзошёл достижение Макдэвида и сравнялся с Гретцки по необычному показателю
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android