Маклин Селебрини установил новый рекорд «Сан-Хосе», превзойдя достижение Патрика Марло
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В ночь с 21 на 22 января мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 7:5, уступая 1:5 к 25-й минуте игры.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
7 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Селебрини (Сеси, Эклунд) – 01:07 0:2 Канин (Сеси) – 11:42 0:3 Гранлунд (Смит, Зеттерлунд) – 11:56 1:3 Новак (Шенн, Л'Эрё) – 12:20 1:4 Уолман (Веннберг) – 19:31 1:5 Гранлунд (Эклунд, Селебрини) – 24:28 (pp) 2:5 Свечков (Сиссонс, Новак) – 32:40 (pp) 3:5 Бэррон (Форсберг, Маршессо) – 33:33 4:5 Маршессо (Стэмкос, Вильсбю) – 40:28 5:5 Йози (Форсберг, Маршессо) – 45:23 (pp) 6:5 Бланкенбург (Новак, Маршессо) – 48:09 7:5 Форсберг (Йози) – 58:38
В составе «Сан-Хосе» 2 (1+1) очками отметился нападающий Маклин Селебрини. В нынешнем сезоне канадский форвард набрал 34 (14+20) очка, что уже является новым клубным рекордом результативности среди 18-летних хоккеистов.
Прежде рекордом результативности в этой возрастной категории владел соотечественник Маклина, Патрик Марло, который в прошлом набрал 32 очка. Сегодня его достижение превзошёл первый номер драфта НХЛ — 2024.
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