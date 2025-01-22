Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маклин Селебрини установил новый рекорд «Сан-Хосе», превзойдя достижение Патрика Марло

Маклин Селебрини установил новый рекорд «Сан-Хосе», превзойдя достижение Патрика Марло
Комментарии

В ночь с 21 на 22 января мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 7:5, уступая 1:5 к 25-й минуте игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
7 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Селебрини (Сеси, Эклунд) – 01:07     0:2 Канин (Сеси) – 11:42     0:3 Гранлунд (Смит, Зеттерлунд) – 11:56     1:3 Новак (Шенн, Л'Эрё) – 12:20     1:4 Уолман (Веннберг) – 19:31     1:5 Гранлунд (Эклунд, Селебрини) – 24:28 (pp)     2:5 Свечков (Сиссонс, Новак) – 32:40 (pp)     3:5 Бэррон (Форсберг, Маршессо) – 33:33     4:5 Маршессо (Стэмкос, Вильсбю) – 40:28     5:5 Йози (Форсберг, Маршессо) – 45:23 (pp)     6:5 Бланкенбург (Новак, Маршессо) – 48:09     7:5 Форсберг (Йози) – 58:38    

В составе «Сан-Хосе» 2 (1+1) очками отметился нападающий Маклин Селебрини. В нынешнем сезоне канадский форвард набрал 34 (14+20) очка, что уже является новым клубным рекордом результативности среди 18-летних хоккеистов.

Прежде рекордом результативности в этой возрастной категории владел соотечественник Маклина, Патрик Марло, который в прошлом набрал 32 очка. Сегодня его достижение превзошёл первый номер драфта НХЛ — 2024.

Материалы по теме
«Нереальный». В НХЛ ошеломляюще дебютировал большой талант, установивший рекорд века
«Нереальный». В НХЛ ошеломляюще дебютировал большой талант, установивший рекорд века
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android