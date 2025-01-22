Маклин Селебрини установил новый рекорд «Сан-Хосе», превзойдя достижение Патрика Марло

В ночь с 21 на 22 января мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 7:5, уступая 1:5 к 25-й минуте игры.

В составе «Сан-Хосе» 2 (1+1) очками отметился нападающий Маклин Селебрини. В нынешнем сезоне канадский форвард набрал 34 (14+20) очка, что уже является новым клубным рекордом результативности среди 18-летних хоккеистов.

Прежде рекордом результативности в этой возрастной категории владел соотечественник Маклина, Патрик Марло, который в прошлом набрал 32 очка. Сегодня его достижение превзошёл первый номер драфта НХЛ — 2024.