Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

20-летний защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон повторил рекорд НХЛ для новичков лиги

20-летний защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон повторил рекорд НХЛ для новичков лиги
Комментарии

В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Чирелли, Лиллеберг) – 14:20     0:2 Гюнцель (Эйссимонт) – 22:45     1:2 Слафковски (Лайне, Хатсон) – 25:32 (pp)     2:2 Ньюхук (Лайне) – 27:21     3:2 Эванс (Армиа, Каррье) – 57:45    

В составе хозяев результативной передачей отметился защитник Лэйн Хатсон. Американский хоккеист продлил серию с голевыми передачами до девяти матчей, что является повторением рекорда североамериканской лиги для защитников-новичков лиги.

Рекорд НХЛ по ассистентской серии среди защитников-новичков ранее был установлен в сезоне-2015/2016: Шейн Гостисбер записывал на свой счёт голевые передачи в девяти матчах кряду. Сегодня его достижение повторил Хатсон.

Материалы по теме
Хатсон уступает лишь легенде НХЛ по ассистам в сезоне среди защитников-новичков «Монреаля»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android