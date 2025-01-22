20-летний защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон повторил рекорд НХЛ для новичков лиги
Поделиться
В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Чирелли, Лиллеберг) – 14:20 0:2 Гюнцель (Эйссимонт) – 22:45 1:2 Слафковски (Лайне, Хатсон) – 25:32 (pp) 2:2 Ньюхук (Лайне) – 27:21 3:2 Эванс (Армиа, Каррье) – 57:45
В составе хозяев результативной передачей отметился защитник Лэйн Хатсон. Американский хоккеист продлил серию с голевыми передачами до девяти матчей, что является повторением рекорда североамериканской лиги для защитников-новичков лиги.
Рекорд НХЛ по ассистентской серии среди защитников-новичков ранее был установлен в сезоне-2015/2016: Шейн Гостисбер записывал на свой счёт голевые передачи в девяти матчах кряду. Сегодня его достижение повторил Хатсон.
Комментарии
- 22 января 2025
-
07:35
-
07:19
-
07:16
-
07:14
-
07:06
-
07:03
-
06:55
-
06:43
-
06:36
-
06:28
-
06:15
-
05:57
-
05:54
-
05:42
-
05:41
-
05:39
-
05:01
-
04:53
-
04:38
-
04:34
-
04:27
-
03:49
- 21 января 2025
-
23:50
-
23:35
-
23:21
-
23:11
-
23:09
-
22:56
-
22:45
-
22:39
-
22:34
-
22:29
-
22:19
-
22:12
-
22:00