20-летний защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон повторил рекорд НХЛ для новичков лиги

В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:2.

В составе хозяев результативной передачей отметился защитник Лэйн Хатсон. Американский хоккеист продлил серию с голевыми передачами до девяти матчей, что является повторением рекорда североамериканской лиги для защитников-новичков лиги.

Рекорд НХЛ по ассистентской серии среди защитников-новичков ранее был установлен в сезоне-2015/2016: Шейн Гостисбер записывал на свой счёт голевые передачи в девяти матчах кряду. Сегодня его достижение повторил Хатсон.