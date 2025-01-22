Шайба Уилсона помогла «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон». Овечкину отличиться не удалось

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Канаде и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Том Уилсон, Мэтт Рой и Пьер-Люк Дюбуа.

У хозяев голами отметились Леон Драйзайтль, на счету которого также ассист, и Кори Перри. Отметим, что «Ойлерз» открыли счёт в матче, таким образом «Вашингтон» одержал волевую победу.

Российский форвард гостей Александр Овечкин результативными действиями в этой игре не отметился.

«Столичные» упрочили лидерство на Востоке, набрав 69 очков. «Эдмонтон» идёт третьим на Западе — 61 очко.