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Шайба Уилсона помогла «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон». Овечкину отличиться не удалось

Шайба Уилсона помогла «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон». Овечкину отличиться не удалось
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Канаде и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйзайтль (Нурс, Подколзин) – 03:02     1:1 Уилсон (Протас, Карлсон) – 09:01     1:2 Рой (Дюбуа, Макмайкл) – 28:14     1:3 Дюбуа (Эллер, Томпсон) – 43:49     2:3 Перри (Драйзайтль) – 44:50    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Том Уилсон, Мэтт Рой и Пьер-Люк Дюбуа.

У хозяев голами отметились Леон Драйзайтль, на счету которого также ассист, и Кори Перри. Отметим, что «Ойлерз» открыли счёт в матче, таким образом «Вашингтон» одержал волевую победу.

Российский форвард гостей Александр Овечкин результативными действиями в этой игре не отметился.

«Столичные» упрочили лидерство на Востоке, набрав 69 очков. «Эдмонтон» идёт третьим на Западе — 61 очко.

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