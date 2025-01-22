Шайба Уилсона помогла «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон». Овечкину отличиться не удалось
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Канаде и закончилась победой гостей со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйзайтль (Нурс, Подколзин) – 03:02 1:1 Уилсон (Протас, Карлсон) – 09:01 1:2 Рой (Дюбуа, Макмайкл) – 28:14 1:3 Дюбуа (Эллер, Томпсон) – 43:49 2:3 Перри (Драйзайтль) – 44:50
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Том Уилсон, Мэтт Рой и Пьер-Люк Дюбуа.
У хозяев голами отметились Леон Драйзайтль, на счету которого также ассист, и Кори Перри. Отметим, что «Ойлерз» открыли счёт в матче, таким образом «Вашингтон» одержал волевую победу.
Российский форвард гостей Александр Овечкин результативными действиями в этой игре не отметился.
«Столичные» упрочили лидерство на Востоке, набрав 69 очков. «Эдмонтон» идёт третьим на Западе — 61 очко.
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