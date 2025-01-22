Александр Овечкин не смог забить в НХЛ во втором матче подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Канаде и закончилась победой гостей со счётом 2:1. Российский форвард и капитан гостей Александр Овечкин отличиться в данном матче не сумел.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйзайтль (Нурс, Подколзин) – 03:02 1:1 Уилсон (Протас, Карлсон) – 09:01 1:2 Рой (Дюбуа, Макмайкл) – 28:14 1:3 Дюбуа (Эллер, Томпсон) – 43:49 2:3 Перри (Драйзайтль) – 44:50
Таким образом, российская звезда не смог забить в НХЛ второй матч подряд. До этого матча «Вашингтон» играл на своей площадке с «Питтсбургом» (4:1), в этой игре Овечкин также не забил.
Напомним, в текущем сезоне россиянин стал автором 21 шайбы и 12 результативных передач, набрав 33 очка. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки на данный момент составляет 20 голов.
Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси
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