Александр Овечкин не смог забить в НХЛ во втором матче подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Канаде и закончилась победой гостей со счётом 2:1. Российский форвард и капитан гостей Александр Овечкин отличиться в данном матче не сумел.

Таким образом, российская звезда не смог забить в НХЛ второй матч подряд. До этого матча «Вашингтон» играл на своей площадке с «Питтсбургом» (4:1), в этой игре Овечкин также не забил.

Напомним, в текущем сезоне россиянин стал автором 21 шайбы и 12 результативных передач, набрав 33 очка. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки на данный момент составляет 20 голов.

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