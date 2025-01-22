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Тафгай «Рейнджерс» Ремпе забил первый гол в сезоне НХЛ, изящно разобравшись с Форсбергом

Тафгай «Рейнджерс» Ремпе забил первый гол в сезоне НХЛ, изящно разобравшись с Форсбергом
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В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Лафреньер (Трочек, Фокс) – 18:48     2:0 Калиев (Вааканайнен, Шнайдер) – 21:50     3:0 Ремпе (Эдстрём, Кэррик) – 43:34     4:0 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 49:01 (pp)     5:0 Кайлли (Лафреньер, Миллер) – 49:57 (pp)    

Автором третьей шайбы «синерубашечников» в этом матче стал тафгай команды Мэтт Ремпе. 22-летний канадец получил передачу от партнёра по звену Адама Эдстрёма и красиво разобрался со шведским голкипером Антоном Форсбергом, переложив шайбу на неудобную руку и технично переиграв вратаря в ближнем бою.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Канадский форвард проводил сегодня всего 12-й матч в нынешнем сезоне НХЛ, так как значительную часть текущего регулярного чемпионата пропустил из-за длительной дисквалификации. Для Ремпе этот гол стал первым в сезоне и вторым за карьеру.

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