Тафгай «Рейнджерс» Ремпе забил первый гол в сезоне НХЛ, изящно разобравшись с Форсбергом

В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 5:0.

Автором третьей шайбы «синерубашечников» в этом матче стал тафгай команды Мэтт Ремпе. 22-летний канадец получил передачу от партнёра по звену Адама Эдстрёма и красиво разобрался со шведским голкипером Антоном Форсбергом, переложив шайбу на неудобную руку и технично переиграв вратаря в ближнем бою.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Канадский форвард проводил сегодня всего 12-й матч в нынешнем сезоне НХЛ, так как значительную часть текущего регулярного чемпионата пропустил из-за длительной дисквалификации. Для Ремпе этот гол стал первым в сезоне и вторым за карьеру.