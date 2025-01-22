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«Вашингтон» продлил победную серию в НХЛ до пяти матчей, упрочив лидерство в конференции

«Вашингтон» продлил победную серию в НХЛ до пяти матчей, упрочив лидерство в конференции
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Канаде и закончилась победой гостей со счётом 2:1. Эта победа для «столичных» стала пятой подряд.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйзайтль (Нурс, Подколзин) – 03:02     1:1 Уилсон (Протас, Карлсон) – 09:01     1:2 Рой (Дюбуа, Макмайкл) – 28:14     1:3 Дюбуа (Эллер, Томпсон) – 43:49     2:3 Перри (Драйзайтль) – 44:50    

Ранее «Кэпиталз» поочерёдно обыграли «Питтсбург Пингвинз» (4:1), «Оттаву Сенаторз» (1:0 ОТ), «Анахайм Дакс» (3:0), а также «Нэшвилл Предаторз» (4:1).

Стоит отметить, что после сегодняшней победы «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ, набрав 69 очков. На втором месте идёт «Торонто» — 62 очка.

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