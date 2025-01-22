«Вашингтон» продлил победную серию в НХЛ до пяти матчей, упрочив лидерство в конференции

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Канаде и закончилась победой гостей со счётом 2:1. Эта победа для «столичных» стала пятой подряд.

Ранее «Кэпиталз» поочерёдно обыграли «Питтсбург Пингвинз» (4:1), «Оттаву Сенаторз» (1:0 ОТ), «Анахайм Дакс» (3:0), а также «Нэшвилл Предаторз» (4:1).

Стоит отметить, что после сегодняшней победы «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ, набрав 69 очков. На втором месте идёт «Торонто» — 62 очка.

Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»