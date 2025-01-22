«Эдмонтон» выступил с заявлением о трёхматчевой дисквалификации Коннора Макдэвида

«Эдмонтон Ойлерз» выступил с заявлением по поводу трёхматчевой дисквалификации капитана команды Коннора Макдэвида за удар клюшкой в лицо нападающего «Ванкувер Кэнакс» Коннора Гарланда.

«Мы разочарованы и разделяем разочарование наших фанатов из-за трёхматчевой дисквалификации нашего капитана Коннора Макдэвида. Мы поддерживаем его. Организация и наши фанаты с нетерпением ждут его возвращения в состав во встрече с «Сиэтлом» на следующей неделе», — сказано в заявлении канадского клуба.

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Макдэвид провёл 43 встречи, в которых набрал 65 (20+45) очков.