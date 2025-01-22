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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 22 января

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 22 января
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Сегодня, 22 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Фараби (Кутюрье, Мичков) – 25:21     1:1 Шьяро (Рэймонд, Ларкин) – 40:30     2:1 Ристолайнен (Типпетт, Фараби) – 64:34    
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Чирелли, Лиллеберг) – 14:20     0:2 Гюнцель (Эйссимонт) – 22:45     1:2 Слафковски (Лайне, Хатсон) – 25:32 (pp)     2:2 Ньюхук (Лайне) – 27:21     3:2 Эванс (Армиа, Каррье) – 57:45    
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Лафреньер (Трочек, Фокс) – 18:48     2:0 Калиев (Вааканайнен, Шнайдер) – 21:50     3:0 Ремпе (Эдстрём, Кэррик) – 43:34     4:0 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 49:01 (pp)     5:0 Кайлли (Лафреньер, Миллер) – 49:57 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
7 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Селебрини (Сеси, Эклунд) – 01:07     0:2 Канин (Сеси) – 11:42     0:3 Гранлунд (Смит, Зеттерлунд) – 11:56     1:3 Новак (Шенн, Л'Эрё) – 12:20     1:4 Уолман (Веннберг) – 19:31     1:5 Гранлунд (Эклунд, Селебрини) – 24:28 (pp)     2:5 Свечков (Сиссонс, Новак) – 32:40 (pp)     3:5 Бэррон (Форсберг, Маршессо) – 33:33     4:5 Маршессо (Стэмкос, Вильсбю) – 40:28     5:5 Йози (Форсберг, Маршессо) – 45:23 (pp)     6:5 Бланкенбург (Новак, Маршессо) – 48:09     7:5 Форсберг (Йози) – 58:38    
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Котканиеми (Нечас) – 37:07     1:1 Харли (Джонстон, Хейсканен) – 50:11     1:2 Котканиеми (Уокер, Нечас) – 50:35    
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйзайтль (Нурс, Подколзин) – 03:02     1:1 Уилсон (Протас, Карлсон) – 09:01     1:2 Рой (Дюбуа, Макмайкл) – 28:14     1:3 Дюбуа (Эллер, Томпсон) – 43:49     2:3 Перри (Драйзайтль) – 44:50    
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ватрано (Терри, Строум) – 04:57 (pp)     1:1 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 08:58     1:2 Родригес (Грир, Носек) – 17:57     1:3 Вераге (Самоскевич) – 18:49     2:3 Мактавиш (Гудас) – 19:12     2:4 Беннетт (Самоскевич, Луостаринен) – 40:19     2:5 Балинскис (Носек, Вераге) – 44:17    
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Кулих) – 17:34     1:1 Ди Джузеппе (Суси, Миллер) – 23:05     2:1 Петтерссон (Хьюз, Бёзер) – 30:29     2:2 Кулих (Петерка, Далин) – 48:42     2:3 Петерка (Далин, Кулих) – 53:33    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 69 очков после 47 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 65 очками после 48 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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