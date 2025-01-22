НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 22 января

Сегодня, 22 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 69 очков после 47 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 65 очками после 48 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.