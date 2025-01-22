28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» уверенно победить «Анахайм» в гостях

22 января на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

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На пятой минуте первого периода Фрэнк Ватрано с передач Троя Терри и Райана Строума открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Сэм Райнхарт с передач Мэттью Ткачука и Александра Баркова восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Эван Родригес с передач Эй Джей Грира и Томаша Носека вывел гостей вперёд. Спустя минуту Картер Вераге с передачи Мэки Самоскевича сделал счёт 3:1. На последней минуте периода Мэйсон Мактавиш с передачи Радко Гудаса сократил отставание «Анахайма» до минимума.

На 19-й секунде третьего периода Сэм Беннетт с передач Мэки Самоскевича и Ээту Луостаринена сделал счёт 4:2. На пятой минуте периода Увис Балинскис забросил пятую шайбу «пантер» в матче.