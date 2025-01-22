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Анахайм Дакс — Флорида Пантерз, результат матча 22 января 2025, счет 2:5, НХЛ 2024-2025

28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» уверенно победить «Анахайм» в гостях
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22 января на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ватрано (Терри, Строум) – 04:57 (pp)     1:1 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 08:58     1:2 Родригес (Грир, Носек) – 17:57     1:3 Вераге (Самоскевич) – 18:49     2:3 Мактавиш (Гудас) – 19:12     2:4 Беннетт (Самоскевич, Луостаринен) – 40:19     2:5 Балинскис (Носек, Вераге) – 44:17    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На пятой минуте первого периода Фрэнк Ватрано с передач Троя Терри и Райана Строума открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Сэм Райнхарт с передач Мэттью Ткачука и Александра Баркова восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Эван Родригес с передач Эй Джей Грира и Томаша Носека вывел гостей вперёд. Спустя минуту Картер Вераге с передачи Мэки Самоскевича сделал счёт 3:1. На последней минуте периода Мэйсон Мактавиш с передачи Радко Гудаса сократил отставание «Анахайма» до минимума.

На 19-й секунде третьего периода Сэм Беннетт с передач Мэки Самоскевича и Ээту Луостаринена сделал счёт 4:2. На пятой минуте периода Увис Балинскис забросил пятую шайбу «пантер» в матче.

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