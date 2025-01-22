«Никогда раньше такого не видел». Карбери — о чипсах на льду во время гола «Эдмонтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о втором голе «Эдмонтон Ойлерз», во время которого на льду лежали чипсы, выброшенные с трибуны.
«Я никогда раньше такого не видел. Начос на льду во время игры Национальной хоккейной лиги. Можем ли брать челлендж на это?» — приводит слова Карбери журналистка Бейли Джонсон на своей странице в социальной сети Х.
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Отметим, что после гола Кори Перри голкипер столичного клуба Логан Томпсон апеллировал к судьям с требованиям отменить гол, но взятие ворот засчитали.